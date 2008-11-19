Найбільший хімічний концерн Німеччини закриє 80 заводів

Найбільший хімічний концерн Німеччини BASF тимчасово закриє 80 своїх заводів по всьому світу і скоротить обсяги виробництва ще на 100 заводах, пише газета The Wall Street Journal. В результаті до незапланованих відпусток будуть відправлено 20 тисяч співробітників компанії. За заявою BASF, цей крок дозволить уникнути перевиробництва на тлі зниження попиту з боку споживачів.

За прогнозом BASF, за підсумками 2008 року його прибуток буде менший, ніж 2007 року. Причиною цього також буде зниження попиту на його продукцію. Після оголошення про закриття заводів, акції BASF подешевшали на 9,2 відсотка до 23,1 євро за одну. За останні 12 місяців капіталізація концерну знизилася на 41 відсоток.

Німецький хімічний концерн BASF був заснований 1865 року і займається виробництвом пластмас, фарб, добрив і деяких інших видів продукції. Компанія управляє 160 дочірніми підприємствами в Європі, США та Азії. На заводах BASF працюють близько 95 тисяч осіб.

Лента.ру