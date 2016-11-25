Кандидати у президенти Франції на дебатах влаштували суперечку через Росію

Так, колишній прем’єр-міністр Франції Ален Жюппе, згадуючи прихильні слова російського президента Володимира Путіна на адресу Франсуа Фійона, заявив своєму супернику, що це можуть бути "перші президентські вибори, в яких президент Росії обирає свого кандидата", передає Радіо Свобода.

Водночас інший екс-прем’єр Франсуа Фійон, що виступає за тісні відносини з Росією і не виключає зняття з неї санкцій за анексію українського Криму, зазначив: "Росія є небезпечною країною, якщо ми розглядатимемо її з точки того, як ми ставилися до неї останні п’ять років".

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"Ми союзники США, ми поділяємо основоположні принципи зі США, що ми не є з Росією", – додав Фійон і зауважив, що нинішня політика президента Франсуа Олланда, зокрема в контексті санкцій, спрямована для ізоляції Москви.

Суперечка між кандидатами на тему Росії пожвавилася після того, як Володимир Путін похвалив Фійона, назвавши його "професіоналом високого рівня" і людиною, "яка в змозі відстояти свою думку".

Якщо Ален Жюппе не набере достатньої кількості голосів на другому турі первинних виборів 27 листопада, то на виборах президента Франції наступного року одним з конкурентів проросійського крайньо правого кандидата Марін Ле Пен стане саме Франсуа Фійон.

Раніше УНІАН повідомляв, що Фійон вийшов переможцем з теледебатів з Аленом Жюппе напередодні наміченого на 27 листопада голосування, що визначає кандидата від партії "Республіканці" на участь у президентських виборах у Франції.