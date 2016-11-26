Канада засуджує злочини Голодомору та підтримує сучасну Україну - Трюдо

Про це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив сьогодні з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні, передає Радіо Свобода.

«Канада разом із народом України рішуче засуджує злочини, вчинені під час Голодомору, та підтримує прагнення зберегти пам’ять про усіх жертв. Ми також залишаємося віддані підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також допомозі у втілення українським урядом важливих кроків, покликаних підвищити безпеку, процвітання та економічну незалежність людей», – сказав Трюдо.

Він наголосив, що Голодомор був навмисно спланований тиранічним режимом Йосипа Сталіна, щоб упокорити українців.

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«Цей акт геноциду мав на меті зламати ідентичність та волю українського народу. Він не досяг цієї мети. Попри жорстокість Голодомору, українці зберегли прагнення і після десятиліть радянської влади здобули Україні незалежність», – наголосив прем’єр-міністр Канади.

Він також назвав Голодомор «однією із найтемніших глав в історії людства».

«Я закликаю усіх канадців згадати сьогодні тих жертв Голодомору та задуматися над вагомістю внеску, який нащадки українців внесли у становлення Канади. Їх стійкість та рішучість допомогли розбудувати розмаїте канадське суспільство, яким ми пишаємося», – підсумував Трюдо.

Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. В цьому році виповнюється 84-я річниця організованого комуністичною владою колишнього СРСР геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років.

За даними дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України спільно з американськими дослідниками,в Україні в 1932-1934 роках від голоду померло близько 4 мільйонів осіб, або 13% усього населення.

У Києві, інших містах України відбулися жалобні заходи вшанування пам'яті жертв Голодоморів, Світовий конгрес українців у ці тижні організовує вшанування пам'яті в 32-х країнах світу. Тема заходів: "Голодомор не зламав". Цього року національні пам'ятні заходи присвячені людям, які змогли реалізувати себе, незважаючи на пережите в 1932-1933 роках.