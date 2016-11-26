У Києві сотні людей збираються на жалобні заходи з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів

Як передає кореспондент УНІАН, зі станції метро “Арсенальна” люди невеликими групами йдуть у напрямку Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» на вулицю Лаврська.

Біля виходу з метро декілька осіб продають свічки, колоски та лампадки.

О 15.20 в жалобних заходах біля меморіалу візьме участь президент України Петро Порошенко. У заходах також візьмуть участь свідки голодоморів, предстоятелі українських церков, урядовці, народні депутати, представники дипломатичних установ та громадськості. Очікується, що представники різних релігійних конфесій відправлять панахиду за жертвами голодоморів.

О 16.00 розпочнеться загальнонаціональна хвилина мовчання та акція “Запали свічку пам’яті”.

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Територію навколо музею охороняють службовці Національної гвардії та поліцейські. Щоб потрапити на територію закладу, необхідно пройти через металеві рамки. Наразі біля металевих рамок зібралися великі черги людей.

Ще близько 100 осіб зібралися біля готелю “Салют”, де їм роздають державні прапори з чорними жалобними стрічками. Крім того, кілька десятків людей зібралися біля входу у парк Вічної слави, де їм також роздають державні прапори.