Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

В цьому році виповнюється 84-я річниця організованого комуністичною владою колишнього СРСР геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років.

За даними дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. в. Птухи НАН України спільно з американськими дослідниками, в Україні в 1932-1934 роках від голоду померло близько 4 мільйонів осіб, або 13% усього населення.

Згідно з іншими даними, в пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні вмирало 24 особи, щогодини – 1 тисяча 440, щодоби – 34 тисячі 560. Таким чином загинуло 4,5 мільйона українців.

У Києві, інших містах України відбудуться жалобні заходи вшанування пам'яті жертв Голодоморів, Світовий конгрес українців у ці тижні організовує вшанування пам'яті в 32-х країнах світу.

Тема заходів: "Голодомор не зламав". Цьомго року національні пам'ятні заходи присвячені людям, які змогли реалізувати себе, незважаючи на пережите в 1932-1933 роках.

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Інститут національної пам'яті вибрав серед тисяч видатних українців 15 несломленных героїв, щоб особливо вшанувати їх пам'ять цього року. Це — автор Акту проголошення Незалежності України у 1991-му Левко Лук'яненко, оперна співачка Євгенія Мірошниченко, дисиденти Іван Світличний і Олекса Тихий, видатна художниця Катерина Білокур, письменники Василь Барка, Олесь Гончар, лікар Нонна Ауска, поет Дмитро Білоус, філософ Микола Руденко, модель Євгенія Сакевич-Даллас, історик Михайло Сікорський, кінодраматург Борис Хандрос, прозаїк Анатолій Дімаров, художник Опанас Заливаха.

Жалобні заходи в Києві відбудуться біля Національного меморіалу жертв Голодомору у Києві з участю свідків Голодомору, президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради, представників дипломатичних установ, священиків, громадськості.

О 16:00 разом з загальнонаціональною хвилиною мовчання відбудеться вже традиційна громадська акція "Запали свічку пам'яті". Кожен громадянин може запалити свічку і поставити її на підвіконні (або на балконі), вшанувавши таким чином пам'ять мільйонів українців, які були вбиті голодом в Україні.

23 країни офіційно засудили і визнали Голодомор геноцидом українського народу.