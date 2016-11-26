У Києві біля Меморіалу жертв Голодомору священики відправляють панахиду за загиблими від голоду

Як передає кореспондент УНІАН, панахида розпочалася одразу ж після прибуття до музею вищого керівництва держави на чолі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, членами уряду, народними депутатами та представниками дипломатичного корпусу.

Міжрелігійне служіння відбувається за участі патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета. Також у панахиді беруть участь глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, священики Української автокефальної православної церкви, Риммо-католицької церкви, Вірменської апостольської церкви та інших.

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Наразі церковний хор читає молитву у пам'ять "голодом моренних" та відпущення їхніх гріхів.

Як відомо, під час Голодомору 1932-1933 років, за різними оцінками, загинуло від 4 до 7 млн українців.