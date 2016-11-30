Пригоди француза в Росії: композитор, який звинуватив Кіркорова у плагіаті, провів ніч за ґратами

Про це розповіла адвокат Людмила Айвар, що представляє інтереси Трунова, повідомляє ТАСС.

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Як відомо, Трунов і Маруані були затримані напередодні ввечері у відділенні Сбербанку на вулиці Покровка в Москві, де вони повинні були зустрітися з Кіркоровим для підписання мирової угоди. Конфлікт музикантів пов'язаний з порушенням авторських прав.

Маруані звинуватив Кіркорова в плагіаті пісні "Жорстока любов". Посилаючись на висновки експертів, Маруані стверджував, що ця композиція - перероблена версія пісні Symphonic Space Dream.

28 листопада Трунов заявив, що сторонам вдалося домовитися в досудовому порядку. За його словами, Кіркоров визнав претензії Маруані та групи Space і навіть погодився виплатити компенсацію. Однак адвокат російського співака Олександр Добровінський це спростував, заявивши, що ніяких домовленостей не було, з Маруані від імені Кіркорова розмовляли пранкери.