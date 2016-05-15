Євробачення-2016: Лазарєв привітав Джамалу з перемогою, Кіркоров скаржиться на зміну правил

Учасник пісенного конкурсу Євробачення від Росії Сергій Лазарєв і автор його пісні Філіп Кіркоров привітали Джамалу з перемогою і залишилися задоволені виступом Лазарєва. Про це пише "Газета.ру".

Читайте такожДжамала назвала свого фаворита у фіналі Євробачення

За словами Філіпа Кіркорова, він задоволений тим, як співак виступив і пишається таким результатом: "Вся Європа проголосувала за Сергія".

При цьому Кіркоров заявив, що "підсумовування балів — вигадка організаторів". За його словами, в 2008 році співак Діма Білан переміг і тоді було тільки телеголосування: "Якби не зміна правил, якщо б вони були, як в 2008 році, то Сергій би переміг".

Коли Кіркорова і Лазарєва запитали про виступ української співачки Джамали, яка отримала перше місце у фіналі конкурсу, Лазарєв похвалив її номер і пісню, передає "ТАСС".

"Вона — переможець", — сказав Кіркоров.

"Для мене це велика перемога. У мене вибухав мозок, я такого в житті ніколи не відчував. Я зробив максимум. Я везу з собою бронзу. Ми вітаємо Україну", - додав Лазарєв, коментуючи власний номер.

Сьогодні вночі на Євробаченні перемогла Джамала. Також до п'ятірки лідерів увійшли представники Австралії, Росії, Болгарії та Швеції.

Читайте такожШлях Джамали на Євробаченні: як це було (фото, відео)

У цьому році, згідно з новими правилами Євробачення, ми не дізналися під час фіналу, скільки українські та російські телеглядачі віддали представникам опонента в ході смс-голосування.

В цілому за результатами глядацького голосування найбільше голосів набрав російський виконавець Сергій Лазарєв - 361. Джамалі глядачі віддали 323 голоси. Проте у загальній сумі за результатами двох етапів голосування українській співачці вдалося випередити і австралійку, і росіянина. Набравши в загальній сумі 534 бали, Джамала виграла Євробачення-2016.