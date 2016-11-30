"Ми падаємо. Допоможіть!": опубліковано запис останньої розмови пілота літака, що розбився у Колумбії

Видання Mirror переклало запис бортового самописця, передає ТСН.

Пілот Мігель Кирога благав диспетчерів про допомогу, коли його літак почав падати на скелі. Пілот іншого літака, який пролітав неподалік у той самий час каже, що перехопив розмову між Мігелем та диспетчером та надав повний запис розмови.

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Після оголошення про критичну ситуацію та фрази "у нас немає палива", розповідає пілот, Кирога кричав диспетчерам "допоможіть", а потім заволав "ми падаємо".

Ось останні фрази, які пілот говорив за секунди перед тим, як літак почав падати: "GPS не працює, я не знаю що сталося. У нас повна відмова електроніки, повна відмова електроніки. Дайте координати для приземлення! Тепер у мене немає зв'язку з радаром. Дайте координати для приземлення! Дайте координати для приземлення! Ми падаємо. Допоможіть! Дайте нам координати злітної смуги! Координати злітної смуги! Ми на 1000 футів".

Після цих слів зв'язок обірвався.

Нагадаємо, літак з бразильською командою "Шапекоенсе", яка летіла на фінальний матч Копа Судамерикана-2016 проти аргентинського "Атлетіко Насьональ", розбився на пагорбі Ель Гордо в Східній Болівії.