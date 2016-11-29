Стали відомі перші подробиці катастрофи літака в Колумбії: декілька людей вижили (фото)

Літак рейсу LAMIA Bolivia LMI2933 розбився на північному заході Колумбії по дорозі з міста Санта-Крус-де-ла-Сьєрра у Східній Болівії. На борту були 72 пасажири і 9 членів екіпажу. Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє BNO News.

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За даними Flightradar, літак виконував кола перед заходом на посадку, а потім зник з радарів.

BREAKING: Colombian police find at least 6 survivors after plane crash, unified command reports https://t.co/6I8wuWhDnG — BNO News (@BNONews) November 29, 2016

Інцидент стався в понеділок пізно ввечері за місцевим часом, коли літак летів з міжнародного аеропорту Віру-Віру в Болівії. Загалом на борту була 81 людина, повідомляє управління цивільної авіації Колумбії.

#BREAKING: Last picture of Brazilian team #Chapecoense before the crash in Colombia, on their way to the final Copa pic.twitter.com/VWA4hy2El7 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 29, 2016

Лайнер зник з радарів після 22:00 і розбився на пагорбі Ель Гордо в муніципалітеті Ла-Уніон, який розташований у країні провінції Валье-дель-Каука. Це місце знаходиться на південний схід від міста Медельїн.

Міжнародний аеропорт Марія Кордова повідомляє, що на місці події виявили щонайменше 6 людей, которі вижили. Їхнє громадянство та імена поки невідомі.

В управлінні цивільної авіації також повідомили, що поранені були доставлені в медичні центри.

Тривають рятувальні роботи.

Серед більш ніж 80 людей, що знаходилися на борту літака, були гравці бразильської футбольної команди Шапеконсе, які летіли на матч з колумбійською футбольною командою Атлетіко Насьйональ.

Раніше стало відомо, що у Колумбії розбився літак з 72 пасажирами, інші подробиці не повідомлялися.