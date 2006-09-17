У Придністров`ї проходить референдум щодо статусу регіону

У Придністров`ї сьогодні вранці розпочалося голосування на референдумі про статус регіону.

Як повідомляє РІА “Новости”,за даними ЦВК невизнаної республіки, всі 262 виборчі дільниці почали роботу. Голосування проходить у штатному режимі, в спокійній обстановці.

До списків для голосування включено 389 тисяч 61 чол. Їм належить відповісти на два питання: "Чи підтримуєте Ви курс на незалежність Придністровської Молдавської республіки і подальше вільне приєднання Придністров`я до РФ?" і “Чи вважаєте Ви за можливе відмову від незалежності Придністровської Молдавської республіки з подальшим входженням до складу Молдавії?".

Референдум вважатиметься таким, що відбувся, якщо в ньому візьмуть участь 50% виборців плюс один. Попередні підсумки голосування будуть обнародувані 18 вересня вранці.