Партія свободи в Австрії оскаржує результати президентських виборів

Позов подали 8 червня, за 4 тижні до того, як у країні має відбутися інавгурація новообраного президента, передає Радіо Свобода.

Лідер FPOe Гайнц-Крістіан Штрахе заявив журналістам у Відні, що члени його партії «не є розгніваними переможеними». Він назвав подання позову «захистом засад демократії».

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Штрахе наголосив, що «рівень порушень» під час другого туру президентських виборів в Австрії був «більше, ніж жахливим».

На президентських виборах в Австрії кандидат від Партії свободи Норберт Гофер програв Александру Ван дер Беллену – незалежному кандидату, який виступав за підтримки партії «зелених».

У другому турі Ван дер Беллен випередив Гофера всього на 0,6%. Вирішальними стали голоси, подані на виборах поштою. До того, як вони були підраховані, Гофер лідирував з перевагою майже у 4%.