Данія дорікнула Угорщині порушенням прав біженців та надала притулок 350 особам

16:40, 05 грудня 2016
Світ
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Імміграційна служба Данії вирішила не відправляти назад в Угорщину 350 мігрантів, як передбачалося раніше.

Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляє Європейська правда з посиланням на Politiken, осіб, які шукають притулок, хотіли відправити в Угорщину, адже вона було першою країною ЄС, яка зареєструвала мігрантів.

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Однак влада Данії, ймовірно, зважила на повідомлення, що особи, які шукають притулку в Угорщині, жили в нелюдських умовах.

Втім, офіційно влада Данії обгрунтовує рішення тим, що термін для повернення осіб, які шукають притулку, вже минув.

Генеральний секретар данської Ради у справах біженців сказав, що є "вагомі підстави турбуватися про законні права біженців в Угорщині".

В той же час антиімігрантська Народна партія публічно виступила протии такого рішення влади.

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