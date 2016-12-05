Данія дорікнула Угорщині порушенням прав біженців та надала притулок 350 особам
Імміграційна служба Данії вирішила не відправляти назад в Угорщину 350 мігрантів, як передбачалося раніше.
Як повідомляє Європейська правда з посиланням на Politiken, осіб, які шукають притулок, хотіли відправити в Угорщину, адже вона було першою країною ЄС, яка зареєструвала мігрантів.
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Однак влада Данії, ймовірно, зважила на повідомлення, що особи, які шукають притулку в Угорщині, жили в нелюдських умовах.
Втім, офіційно влада Данії обгрунтовує рішення тим, що термін для повернення осіб, які шукають притулку, вже минув.
Генеральний секретар данської Ради у справах біженців сказав, що є "вагомі підстави турбуватися про законні права біженців в Угорщині".
В той же час антиімігрантська Народна партія публічно виступила протии такого рішення влади.