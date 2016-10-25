За перший день знесення табору мігрантів в Кале вивезено більше 2000 мігрантів

Про це пише DW.com.

"45 автобусів з 1918 біженцями старше 18 років виїхали з табору до 80 спеціально підготовлених центрів подальшого розміщення", - заявив у понеділок, 24 жовтня, міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов.

Ще 400 неповнолітніх мігрантів, які прибули до Франції без супроводу дорослих, були відправлені в центр тимчасового перебування. У їх відношенні діють спеціальні правила - Франція намагається домогтися, щоб неповнолітні біженці, чиї родичі перебувають у Великобританії, змогли возз'єднатися там зі своїми сім'ями.

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Влада Франції має намір розподілити тих іноземців, які живуть в Кале, по центрам прийому біженців в інших регіонах країни, в число яких не входять, однак, Корсика і Париж. Всього в цьому таборі, за офіційними даними, жили близько 6500 осіб, але неофіційні цифри значно більше.

В операції по розселенню табору, за даними влади Франції, беруть участь близько 1250 поліцейських. Знесення табору, за офіційними оцінками, триватиме тиждень.