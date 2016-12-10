У Нідерландах затримали підозрюваного у підготовці теракту
04:43, 10 грудня 2016Світ
512 0
Поліція Нідерландів заявляє про арешт у Роттердамі 30-річного підозрюваного у підготовці теракту.
Ілюстрація / REUTERS
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на місцеву прокуратуру.
«Його підозрюють у підготовці терористичного злочину», – йдеться в заяві прокуратури.
Читайте такожУ Франції викрили жіночий "спецназ" ІДІЛ, що планував теракт в Соборі Паризької Богоматері
За повідомленнями, під час обшуку у помешканні затриманого вилучили автомат Калашникова, чотири коробки з вибуховими речовинами, прапор угруповання «Ісламська держава», кілька мобільних телефонів і 1 тисячу 600 євро готівкою.
Чоловіка затримали 7 грудня. 9 грудня суд продовжив йому арешт ще на 2 тижні. Імені підозрюваного не повідомляють.
Рівень терористичної загрози у Нідерландах залишається високим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter