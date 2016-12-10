У Нідерландах затримали підозрюваного у підготовці теракту

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на місцеву прокуратуру.

«Його підозрюють у підготовці терористичного злочину», – йдеться в заяві прокуратури.

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За повідомленнями, під час обшуку у помешканні затриманого вилучили автомат Калашникова, чотири коробки з вибуховими речовинами, прапор угруповання «Ісламська держава», кілька мобільних телефонів і 1 тисячу 600 євро готівкою.

Чоловіка затримали 7 грудня. 9 грудня суд продовжив йому арешт ще на 2 тижні. Імені підозрюваного не повідомляють.

Рівень терористичної загрози у Нідерландах залишається високим.