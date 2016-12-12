Прем'єр Ізраїлю має намір переконати Трампа скасувати ядерну угоду з Іраном

В інтерв'ю американському телеканалу CBS ізраїльський прем'єр сказав, що у нього є як мінімум п'ять варіантів розірвання цієї угоди. Подробиць він не уточнив, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Нетаньяху додав, що у нього було чимало розбіжностей з президентом Бараком Обамою, найбільша з яких стосувалася саме Ірану - Обама прагнув укласти ядерну угоду з Тегераном, незважаючи на заперечення ізраїльського прем'єра.

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Президент Ірану Хасан Роухані заявив минулого тижня, що не дозволить Трампу розірвати угоду, підписану Іраном і шістьма країнами (США, Росією, КНР, Великобританією, Францією і Німеччиною) у липні 2015 року.

У ході своєї передвиборної кампанії Трамп різко критикував угоду з Іраном. У вересні 2015 року під час виступу перед прихильниками він назвав цю угоду "найгіршою угодою, яка коли-небудь була укладена".

Нетаньяху також критикує домовленості з Іраном. На його думку, угода не перешкоджає створенню ядерної бомби в Ірані, а, навпаки, сприяє цьому.

Ядерна угода з Іраном передбачає, що Тегеран гарантує відмову від розробки ядерної зброї, позбавляється більшої частини ядерного палива і забезпечує допуск інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти.

Захід натомість знімає з Ірану санкції, пов'язані з підозрами в розробці ядерної зброї.