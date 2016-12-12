У США назвали найкращі фільми та серіали року за версією Critics' Choice Awards (фоторепортаж)

Тріумфатором церемонії став американський трагікомедійний фільм-мюзикл "Ла-Ла Ленд", знятий Демієном Шазеллом з Еммою Стоун і Райаном Гослінгом у головних ролях. Фільм був номінований в 12 категоріях і переміг у 8 з них, в тому числі в номінаціях "Кращий фільм", "Кращий режисер". "Кращий сценарій" та інших.

Кращим актором був визнаний Кейсі Аффлек за роль у драмі "Манчестер біля моря", а кращою актрисою – Наталі Портман за головну роль у фільмі "Джекі" про Жаклін Кеннеді, вдову президента США Джона Кеннеді.

Кращою комедією став успішний у кінопрокаті "Дедпул", а Райан Рейнольдс, який зіграв у ньому головну роль, отримав нагороду в категорії "Кращий комедійний актор".

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Не залишилася без нагороди і Марго Роббі, яка отримала приз у категорії "Краща актриса в екшн-муві" за роль Харлі Квінн в "Загоні самогубців".

Кращим іноземним фільмом стала французька картина Пола Верховена "Вона".

Також 11 грудня кінокритики обрали переможців серед телевізійних фільмів і серіалів.

Так, кращим серіалом стала "Гра престолів", представлена в 6 номінаціях.

Кращим комедійним серіалом критики назвали "Силіконову долину", а найкращим міні-серіалом – "Американську історію злочинів". Акторський склад останнього отримав відразу три нагороди - Кортні Б. Венс як кращий актор, Сара Полсон як краща актриса і Стерлінг К. Браун як кращий актор другого плану.

Еван Рейчел Вуд стала кращою актрисою драматичного серіалу за роль в серіалі "Світ дикого Заходу", який став однією з найгучніших телевізійних новинок сезону 2016 року. Актриса Тенді Ньютон, яка так само зіграла в цьому серіалі, отримала нагороду в категорії "Краща актриса другого плану в драматичному серіалі".

Ну а Алек Болдуїн отримав нагороду за пародію на Дональда Трампа на шоу Saturday Night Live.