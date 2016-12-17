Евакуація цивільного населення із Алеппо продовжиться

Про це повідомляє Reuters.

Один з лідерів сирійських опозиціонерів Фарук Абу-Бакр заявив, що в ході операції будуть евакуйовані жителі двох шиїтських населених пунктів - Фуа і Кефрайя, що перебувають під контролем опозиції в провінції Ідліб.

Також евакуація пройде з міст Мадая і Забадані, які заблоковані проурядовими силами.

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"Така домовленість дозволить повністю евакуювати жителів утримуваних повстанцями районів Алеппо", - сказав він.

Більш точної інформації про деталі досягнутої угоди поки не наводиться.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня евакуация людей зі східної частини Алеппо була припинена через нові вибухи у місті.