Евакуація цивільного населення із Алеппо продовжиться
12:37, 17 грудня 2016Світ
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Нова угода, пов'язана з евакуацією цивільного населення зі східної частини сирійського міста Алеппо, була досягнута в суботу.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Один з лідерів сирійських опозиціонерів Фарук Абу-Бакр заявив, що в ході операції будуть евакуйовані жителі двох шиїтських населених пунктів - Фуа і Кефрайя, що перебувають під контролем опозиції в провінції Ідліб.
Також евакуація пройде з міст Мадая і Забадані, які заблоковані проурядовими силами.
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"Така домовленість дозволить повністю евакуювати жителів утримуваних повстанцями районів Алеппо", - сказав він.
Більш точної інформації про деталі досягнутої угоди поки не наводиться.
Як повідомляв УНІАН, 16 грудня евакуация людей зі східної частини Алеппо була припинена через нові вибухи у місті.
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