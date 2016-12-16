Евакуація з Алеппо припинена: у місці відправлення автобусів пролунали вибухи – Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свідків, яку чули щонайменше чотири вибухи в місці, де відбувалося відправлення автобусів.

Державний сирійський телеканал повідомив, що повстанці порушили угоду з урядом, намагаючись під час евакуації забрати в'язнів із собою.

Сирійський чиновник, що спостерігав за евакуацію, сказав про її ускладнення через "перешкоди".

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 грудня, почалась евакуація цивільних і повстанців з обложених урядовими військами районів Алеппо.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста проінформував пізно ввечері в четвер, що близько 3000 цивільних осіб і більше 40 поранених, в тому числі дітей, вже евакуйовані.