Військовий інцидент між США та Китаєм: Пекін заявив про готовність повернути аппарат

22:40, 17 грудня 2016
Світ
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Міністерство оборони Китаю поверне владі США підводний дослідницький безпілотник, який військові помилково визнали "небезпечним".

Океанографічний корабель USNS Bowditch позбувся апарату з-за пильності китайських військових / Фото public.navy.mil

Про це йдеться у заяві на сайті китайського відомства, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Безпілотник опинився у китайських ВМС 15 грудня. Інцидент стався в Південно-Китайському морі, на відстані в 50 морських миль (більше 90 км) на північний захід від філіппінської затоки Субик-Бей.

Океанографічний корабель USNS Bowditch проводив у цьому районі дослідження, повідомляють в США. Під воду був спущений дослідницький безпілотник.

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Влада КНР заявила, що військові з китайського корабля помітили невідомий підводний об'єкт і вирішили підняти його, щоб запобігти небезпечну ситуацію. Тільки потім військові помітили, що це американський безпілотник, стверджуює китайська влада.

Міноборони КНР не говорить прямо, чи перебував безпілотник у водах, які Китай вважає своїми. У заяві лише виражається протест проти дослідницької діяльності американських літаків і суден поблизу китайських вод.

У заяві міноборони КНР йдеться, що американська та китайська сторони були на зв'язку з приводу цього інциденту з самого початку. Китай відразу вирішив повернути безпілотник, але заяви з США почали нагнітати ситуацію, стверджує відомство.

США стверджують, що дослідники діяли законно. На апараті було написано англійською, що його не можна витягати з води і що це власність США.

Захоплення безпілотника - найсерйозніший військовий інцидент між США та Китаєм за останні 15 років. До цього в 2001 році у повітрі зіткнулися американський літак-шпигун і китайський винищувач. В результаті китайський пілот загинув.

КНР претендує на більшу частину островів і рифів у Південно-Китайському морі. Інші країни в регіоні з цим не згодні. Китайська влада також розгорнула масштабний проект по розширенню невеликих островів архіпелагу Спратлі. На цих островів КНР розміщує військову інфраструктуру.

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Теги: #США#Китай#конфлікт