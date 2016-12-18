Теракт у Ємені: загинули 49 військових

У Ємені у місті Аден сьогодні вранці, 18 грудня, прогримів потужний вибух, який забрав життя 49 військових, пише Reuters.

Зазначається, що відповідальність за теракт вже взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».

При цьому чиновники заявляють, про щонайменше 60 поранених солдат внаслідок вибуху.

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У заяві "Ісламської держави" йдеться про те, що внаслідок атаки терориста-смертника загинули понад 70 "відступників.

ІДІЛ повідомила імʼя терориста – Абу Хашем Аль-Радфані.

Раніше, 17 грудня, у Туреччині загинули 13 військових і 48 дістали поранення в результаті теракту в місті Кайсері.

"О 08.45 під час теракту, спрямованого на транспортний засіб, в якому їхали звільнені солдати і ефрейтори, 13 наших бойових товаришів загинули і 48 дістали поранення. Поранених було негайно доставлено до лікарень. Серед потерпілих можуть бути і цивільні особи", — повідомили у генштабі ЗС Туреччини.