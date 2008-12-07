У день похорону Алексія II скасовані розважальні заходи

Президент Росії Дмитро Медведєв у неділю підписав указ про організацію похорону патріарха Московського і всієї Русі Алексія II, повідомляє прес-служба Кремля.

Згідно з текстом указу, всім російським установам культури і телерадіокомпаніям запропоновано відмінити заплановані на цей день розважальні заходи. Уряду РФ і муніципальній владі Москви наказано сприяти в організації похорону, а телерадіомовним компаніям забезпечити належне висвітлення всіх пов`язаних з цим заходів.

Похорони Алексія II, який буде похований у Богоявленському кафедральному соборі Москви, відбудуться у вівторок 9 грудня о 13:00. Об 11:00 того ж дня в храмі Христа Спасителя відбудеться відспівування.

Труна з тілом патріарха була доставлена з його резиденції під Москвою в храм Христа Спасителя ввечері в суботу. Після панахиди в храмі почалася церемонія прощання, яка триватиме до вівторка.

Лента.ру