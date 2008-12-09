Дезу про «бунт» на Фаїні запустили пірати?
Судновласник знає, навіщо
Сомалійські пірати, які захопили українське судна «Фаїна», поширили інформацію про бунт на кораблі через те, що двох піратів затримали американські військові.
Про це УНІАН повідомив головний редактор видання «Морской бюллетень – Совфрахт» Михайло ВОЙТЕНКО з посиланням на судновласника.
«Насправді сталося наступне – вчора увечері двох піратів, які відправилися на човні на берег, перехопили і затримали американці. Пірати зателефонували посередникам і судновласникові і попросили їх поговорити з американцями, щоб вони відпустили схоплених спільників, на що їм відповіли, що це неможливо. Ось пірати і запустили неправдиву інформацію про бунт. Щось на кшталт погрози», - сказав М.ВОЙТЕНКО.
Сьогодні агентство Франс Прес повідомило, що члени екіпажа українського судна «Фаїна» напали на двох з утримуючих судно сомалійських піратів.
«Кілька членів екіпажа українського судна поводяться погано. Увечері в понеділок вони спробували заподіяти шкоду двом нашим людям. Це неприйнятно, їм загрожує серйозне покарання», - сказав представник піратів, який побажав залишитися неназваним.
За його словами, насильницькі дії з боку екіпажа українського судна стали для піратів несподіванкою.
«Можливо, деякі моряки розлютилися, і ми відчуваємо те саме, але наші люди ніколи не вибирали насильство, це була провокація», - цитує слова пірата агентство.
Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажа якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно перебуває під наглядом кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї та техніки на берег.
За даними одного із сомалійських племінних старійшин, за звільнення «Фаїни» потрібно заплатити 3,5 млн. доларів.