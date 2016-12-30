Перемир'я в Сирії було порушено практично відразу після його вступу в силу – правозахисники

Про це інформує російська служба «Бі-бі-сі».

Повідомляється, що вночі й зранку були невеликі сутички в провінціях Хама та Ідліб, а також біля Дамаска.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії, повідомив, що перемир'я було порушене практично відразу після його вступу в силу.

Однак, за даними центру, в цілому режим припинення вогню потім дотримувався, незважаючи на невеликі сутички.

За даними центру, в п'ятницю невеликі сутички між урядовими військами і повстанцями сталися в провінції Хама і поруч зі столицею країни Дамаском. Також є повідомлення про зіткнення в провінції Ідліб.

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Директор Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абдель Рахман розповів Франс прес, що невеликі повстанські угруповання і озброєні прихильники президента Башара Асада намагаються зірвати перемир'я, оскільки воно фактично означає кінець їхнього впливу.

Порушення, за даними Рейтер, підтвердили і представники деяких повстанських груп. За їхніми даними, вночі були невеликі обстріли, які потім припинилися.

Турецькі військові заявили в п'ятницю, що Росія завдала три авіаудари по позиціях екстремістського угруповання "Ісламська держава" в районі міста Ель-Баб, передає Рейтер. Вперше Росія підтримала турецькі операції в цьому регіоні, доповнює агентство. Перемир'я в Сирії не поширюється на джихадистські угруповання.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні, 29 грудня, президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про припинення вогню в Сирії і початку мирних переговорів. Після цього армія президента Сирії Башара аль-Асада заявила про припинення бойових дій на всій території країни з півночі 30 грудня.

Раніше повідомлялося, що Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії. Також стверджувалося, що в разі успіху угоди про перемир'я, режим Асада і опозиція за сприяння Туреччини і Росії почнуть в Астані обговорення політичного врегулювання конфлікту.