Бурджанадзе: у Грузії час змінити президента і парламент

Екс-спікер парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ заявляє про необхідність проведення дострокових президентських і парламентських виборів.

Як повідомляє портал Грузия-Online, про це вона сказала після візиту до Польщі.

Як заявила Н.БУРДЖАНАДЗЕ, за межами Грузії події в країні оцінюють набагато реалістичніше, ніж намагається показати влада. «Тривога повинна слідувати за тією тенденцією, яка існує на Заході відносно нашої влади», - зазначила вона і додала: «Сьогодні влада Грузії повністю втратили довіру, тому не повинні допустити, щоб ця недовіра розповсюдилась на нашу країну».

За словами Н.БУРДЖАНАДЗЕ, лідери Європи з іронією говорять про владу Грузії й не бачать перспектив ведення з нею серйозного діалогу.

За її словами, підсумки її останнього візиту й аналіз говорять і про те, що вже під питанням може стати отримання тієї величезної фінансової допомоги, яку європейські країни вирішили виділити Грузії.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ бачить вихід тільки в зміні влади демократичним шляхом.

«Всі розсудливі політичні сили і населення Грузії повинні домогтись призначення позачергових парламентських і президентських виборів навесні», - заявила екс-спікер парламенту.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ відзначила і те, що найбільше претензій, як усередині країни, так і за її межами, висловлюється на адресу Президента Михайла СААКАШВІЛІ.