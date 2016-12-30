У Трампа заявили про відсутність планів розмовляти з Путіним щодо видворених російських дипломатів
19:47, 30 грудня 2016Світ
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У обраного президента США Дональда Трампа немає термінових планів переговорів з Путіним у зв'язку з висилкою із США 35 російських дипломатів.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це в ході брифінгу заявив представник республіканця Шон Спайсер, передає Reuters.
«Нічого не заплановано», - наводить його слова агентство.
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Для початку Трамп, за даними Спайсера, хоче отримати "оновлену інформацію» від розвідувального співтовариства. Її обраному главі США, як уточнив представник Трампа, повинні надати на наступному тижні».
Як повідомляв УНІАН, МЗС РФ вніс пропозиції Путіну оголосити 35 американських дипломатів в Росії персонами нон грата. Нагадаємо, США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку кібератаками. Крім того, США видворяють 35 російських дипломатів і їх сім'ї.
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