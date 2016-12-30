Трамп прокоментував рішення Путіна не видворяти американських дипломатів з Росії

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Відмінний хід із затримкою (від Путіна). Я завжди знав, що він дуже розумний», – написав Трамп.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін вирішив не висилати дипломатів США із РФ у відповідь на нові санкції Вашингтона проти Москви.

Раніше МЗС РФ вніс пропозиції Путіну оголосити 35 американських дипломатів в Росії персонами нон грата.

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку кібератаками. Крім того, США видворяють 35 російських дипломатів і їх сім'ї.