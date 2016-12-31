Сирійська опозиція погрожує визнати погоджене перемир'я "недійсним"

"Подальші порушення перемир'я і бомбардування районів, підконтрольних революційним фракціям, зроблять угоду "недійсною", - цитує Reuters заяву представників кількох опозиційних сил Сирії.

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Нагадаємо, перемир’я у Сирії, яке вступило у силу з півночі 30 грудня, вже кілька разів було порушене у низці районів на північному заході Сирії, де відбулися збройні сутички за участі авіації.

За повідомленням спостерігачів за правами людини у Сирії та повстанців, бойові дії велися на кордоні провінцій Ідліб і Хама, а також під Дамаском.