Сирійська опозиція погрожує визнати погоджене перемир'я "недійсним"
11:32, 31 грудня 2016Світ
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Угрупування поміркованої сирійської опозиції погрожують визнати погоджене перемир'я "недійсним", якщо порушення умов режиму припинення вогню триватимуть.
Сирийский Алеппо. Фотоиилюстрация / REUTERS
"Подальші порушення перемир'я і бомбардування районів, підконтрольних революційним фракціям, зроблять угоду "недійсною", - цитує Reuters заяву представників кількох опозиційних сил Сирії.
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Нагадаємо, перемир’я у Сирії, яке вступило у силу з півночі 30 грудня, вже кілька разів було порушене у низці районів на північному заході Сирії, де відбулися збройні сутички за участі авіації.
За повідомленням спостерігачів за правами людини у Сирії та повстанців, бойові дії велися на кордоні провінцій Ідліб і Хама, а також під Дамаском.
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