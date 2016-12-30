Росія внесла в ООН проект резолюції щодо припинення бойових дій в Сирії

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Як повідомив 30 грудня постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін, у документі мовиться про необхідність «повного і негайного» виконання домовленостей, досягнутих 29 грудня в Астані.

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Домовленості були досягнуті за посередництва Росії і Туреччини.

Перемир’я, яке вступило у силу з півночі 30 грудня, вже кілька разів було порушене у низці районів на північному заході Сирії, де відбулися збройні сутички за участі авіації.

За повідомленням спостерігачів за правами людини у Сирії та повстанців, бойові дії велися на кордоні провінцій Ідліб і Хама, а також під Дамаском.