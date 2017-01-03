Семеро людей загинули в результаті атаки смертників на поліцейські дільниці в Іраку
01:13, 03 січня 2017Світ
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Щонайменше семеро людей загинули в результаті атаки смертників на дві поліцейських дільниці в іракському місті Самарра.
Ілюстрація / REUTERS
Місто розташоване приблизно в 100 км на північ від Багдада, пише Reuters.
Як уточнили джерела Reuters в службах безпеки міста, всі загиблі є співробітниками правоохоронних органів. Видання зазначає, що бої в цих місцях ще тривають.
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Як говориться в повідомленні телеканалу Al-Arabiya, у місті введено комендантську годину.
Раніше УНІАН повідомляв, що в понеділок, 2 січня, терорист підірвав начинений вибухівкою автомобіль в густонаселеному районі Багдада. В результаті інциденту загинули 35 осіб. Відповідальність за цей кривавий теракт узяла на себе "Ісламська держава".
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