Трамп не виключає, що відносини з Путіним будуть складатися

Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп в ході своєї першої прес-конференції після виборів.

"Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, я вважаю це активом, а не пасивом. Насправді, тому що у нас жахливі відносини з Росією. Росія може дійсно допомагати нам боротися з ІД, яка зараз є головною загрозою... Я не знаю, як у мене будуть складатися відносини з Путіним. Сподіваюся, що будуть. Але також великий шанс, що цього не станеться", - зазначив Трамп.

Читайте такожАдміністрація Обами по суті створила ІДІЛ - Трамп

"Ви думаєте, що Хілларі жорсткіше ставилася б до Путіна, ніж я?", - додав Трамп.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп висловив своє обурення з приводу оприлюднення доповіді про його зв'язки з Росією. Так, у своєму Twitter Трамп написав: "Росія ніколи не намагалася використовувати важелі тиску на мене. Я не маю жодних стосунків з Росією: ні угод, ні позик, нічого!".

Раніше повідомлялося, що секретна частина доповіді, представленого американською розвідкою минулого тижня Бараку Обамі і Дональду Трампу, включала інформацію про те, що російські спецслужби заявляють, що володіють інформацією, компрометуючу обраного президента США. У доповіді також говориться, що передвиборний штаб Трампа контактував з російськими спецслужбами.

Обраний президент США Дональд Трамп відкинув повідомлення про тиск на нього з боку Росії. У Кремлі заявили, що не мають компромату на обраного президента США Дональда Трампа.