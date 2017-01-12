"Повернутися не вийшло": РФ не братиме участі в пленарних засіданнях ПАРЄ у 2017 році

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, повідомляє ТАСС.

"Звичайно, ми не будемо брати участь у пленарних засіданнях (ПАРЄ), в роботі профільних комітетів, але ми можемо брати участь у різних конференціях, семінарах або слуханнях, що проводяться політичними групами у складі ПАРЄ. Впевнений, що таких заходів у 2017 році має достатньо", - сказав він.

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Глава комітету Держдуми з міжнародних справ впевнений, що співпраця між Москвою і Страсбургом протягом цього року буде розвиватися більш конструктивно.

"Співпраця з російською делегацією на майданчику ПАРЄ повільно, але вірно збільшується. Впевнений, що співпраця між Москвою і Страсбургом протягом нинішнього року буде розвиватися все більш і більш конструктивно", - сказав Слуцький за підсумками переговорів спікера Держдуми В'ячеслава Володіна та голови ПАРЄ Педро Аграмунта.

У 2014 та 2015 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосувати на сесії, права брати участь у роботі статутних органів та моніторингу виборів. У січні 2016 року Росія вирішила не направляти необхідні для підтвердження повноважень делегації документи, проте не відмовилася від роботи зі Страсбургом в цілому.

Голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв раніше заявляв, що більше 60 членів ПАРЄ закликають Асамблею не поновлювати права російської делегації до скасування незаконної анексії Криму і виведення російських військ з України.