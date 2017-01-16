"Ми, європейці, тримаємо нашу долю в наших руках" - Меркель відповіла на критику Трампа щодо міграційної політики

Канцлер Німеччини Анґела Меркель відповіла обраному президента США Дональду Трампу щодо міграційної політики, яку останній розкритикував, пише DW.

Зокрема, Меркель пояснила, що європейці в змозі тримати долю Європи у своїх руках. Крім того, канцлер наголосила, що планує посилити співпрацю між 27-ма країнами-членами ЄС заради розвитку "економічної потуги", "ефективних структур ухвалення рішень" та "реакції на виклики ХХІ століття", серед яких боротьба з тероризмом, захист зовнішніх кордонів, розвиток цифрових ринків та створення робочих місць.

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"Ми, європейці, тримаємо нашу долю в наших руках", - заявила канцлер сьогодні, 16 січня.

Як повідомляв УНІАН раніше, в ході виборчої компанії Дональд Трамп критикував союзників США по НАТО. Серед іншого він заявляв, що країни-члени НАТО не виконують свої фінансові зобов'язання.

Нагадаємо, номінант обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на пост секретаря департаменту оборони, генерал у відставці Джеймс Мэттис вважає, що президент Росії Володимир Путін намагається зруйнувати Організацію північноатлантичного договору (НАТО).