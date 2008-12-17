Барак Обама змінив Путіна

Обраного Президента США Барака ОБАМУ названо "Людиною року" за версією журналу Time.

Як повідомляє «Лента.ру», найближчими суперниками Б.ОБАМИ виявилися міністр фінансів США Генрі ПОЛСОН, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, губернатор Аляски Сара ПЕЙЛІН і китайський кінорежисер Чжан ІМОУ.

Головним досягненням Б.ОБАМИ названо той факт, що він виграв "одні з найшаленіших" виборів в історії США і завоював місце 44-го Президента США: всупереч своєму порівняно невеликому політичному досвіду, "смішному імені", протистоянню сильних супротивників і расовим забобонам.

На обкладинці Time вміщено портрет нового американського лідера, виконаний художником Шепардом ФЕЙРІ (Shepard Fairey). Плакат з цим портретом був випущений на ранньому етапі виборчої кампанії Б.ОБАМИ і згодом здобув широку популярність. Паперова версія номера, присвяченого “Людині року”, з`явиться у продажу у п`ятницю.

Звання “Людини року” присуджується журналом Time особі (а також групі осіб, ідеї тощо), яка зробила найбільший вплив на події року, що минає. Минулого разу, у 2007 році, Time визнав “Людиною року” російського Президента Володимира ПУТІНА, який зараз обіймає посаду голови уряду РФ.