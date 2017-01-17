У Європарламенті стартував четвертий тур виборів президента: залишилося двоє кандидатів

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це за результатами третього туру виборів повідомив чинний президент ЄП Мартін Шульц.

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Згідно з регламентом, у четвертий, фінальний раунд вийшли двоє кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів - представник групи Європейської народної партії Антоніо Таяні та лідер групи Альянсу соціалістів та демократів Джанні Піттелла. Обидва є депутатами від Італії.

За словами Шульца, у голосуванні в третьому турі взяли участь 719 депутатів (718 - у першому турі та 725 - у другому). Недійсними визнано 29 бюлетенів (35 - у першому та 34 - у другому). Дійсними визнано 690 бюлетенів (683 - у першому та 691 - у другому). Таким чином, більшість становить 346 голосів (у першому – 342 та 34 - у другому).

Так, кандидат від ЄНП Таяні отримав 291 голосів (274 голоси - у першому турі та 287 - у другому), а лідер соціалістів Піттелла - 199 (183 голоси - у першому турі та 200 голосів - у другому).

Віце-президент групи Європейських консерваторів та реформістів Хельга Стейвенс отримала на свою підтримку 58 голосів (77 голосів - у першому турі та 66 - у другому), італійський депутат від групи Європейських об'єднаних лівих/Північних зелених лівих Елеонора Форенца - 45 голосів (50 голосів - у першому турі та 42 голоси - у другому), депутат з Великої Британії від груп Зелених Джін Ламберт - 35 голосів (56 голосів - у першому турі та 51 голос - у другому) і депутат з Румунії від групи Європа для націй Лоренцо Ребега - 44 голосів (43 голоси - у першому турі та 45 - у другому).

Четвертий раунд розпочався о 20.00 (за київським часом о 21.00).