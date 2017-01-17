Європарламент вдруге не зміг обрати президента: у третій раунд вийшли всі 6 кандидатів

Як передає власний кореспондент УНІАН, результати другого туру голосування сьогодні у Страсбурзі оголосив президент ЄП Мартін Шульц.

Шульц повідомив, що у голосуванні взяли участь 725 депутатів (718 у першому турі). Недійсними визнано 34 бюлетенів (35 у першому). Дійсними визнано 691 бюлетень (683 у першому). «Щоб отримати більшість, треба 346 голосів (у першому турі – 342)», - зазначив президент ЄП. Разом з тим ніхто з кандидатів не зміг набрати таку кількість голосів.

Водночас продовжує лідирувати представник групи Європейської народної партії Антоніо Таяні, який набрав 287 голосів (у першому раунді у нього було 274 голоси).

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Друге місце за результатами голосування вдруге посів лідер групи Альянсу соціалістів і демократів Джанні Питтелла, який набрав 200 голосів (183 голоси в першому турі).

Віце-президент групи Європейських консерваторів та реформістів Хельга Стейвенс отримала на свою підтримку 66 голосів (77 голосів у першому турі), італійський депутат від групи Європейських об'єднаних лівих/Північних зелених лівих Елеонора Форенца – 42 голоси (50 голосів у першому турі), депутат з Великої Британії від груп Зелених Джін Ламберт – 51 голос (56 голосів у першому турі) і депутат з Румунії від групи «Європа для націй» Лоренцо Ребега - 45 голосів (43 голоси у першому турі).

Третій раунд виборів розпочнеться у 17.30.