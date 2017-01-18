Президент Гамбії за два дні до інавгурації нового глави держави оголосив надзвичайний стан

Про це було оголошено по державному телебаченню, повідомляє Медуза з посиланням на Associated Press.

У своєму зверненні президент заявив про "безпрецедентне втручання інших держав у хід виборів", передає агентство.

Читайте такожУ Гамбії від численних укусів собаки загинув син обраного президента

Джамме оголосив надзвичайний стан за два дні до передбачуваної інавгурації переможця президентських виборів, опозиціонера Адама Берроу. Джамме відмовляється залишити посаду під приводом того, що на виборах були виявлені порушення.

17 січня з'явилася інформація про підготовку Нігерії та інших західноафриканських країн до військового вторгнення в разі відмови Джамме покинути пост. Нігерія відправила до берегів Гамбії військовий корабель.

Нагадаємо, що Барроу виграв вибори ще минулого року, проте чинний президент Яхья Джамме його перемогу не визнає. Крім того, за інформацією ЕКОВАС, розглядається ймовірність військового втручання, щоб змусити діючого президента відмовитися від влади.