У Бельгії винесли вирок виробникам фальшивих паспортів

13 підсудних були засуджені до різних тюремних термінів - від року до дев'яти років. Ще один чоловік був засуджений до громадських робіт, пише Бі-Бі-Сі.

За даними слідства, злочинна група виготовила і продала близько двох тисяч підроблених документів, у тому числі фальшиві паспорти громадян європейських країн.

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Тих, хто виготовляли фальшиві паспорти, не стали звинувачувати в злочинах, пов'язаних з тероризмом, так як підсудні не знали про наміри замовників підроблених документів.

За версією слідчих, документами, які продавала група, скористався також Салах Абдеслам - головний підозрюваний в організації вибухів і нападів на мирних громадян в Парижі в листопаді 2015 року.

Салах Абдеслам народився в Бельгії, але отримав французьке громадянство. Він не заперечує, що був у Парижі під час терактів, що забрали в листопаді 2015 року життя 130 осіб.