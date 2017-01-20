У Бельгії винесли вирок виробникам фальшивих паспортів
Суд Бельгії визнав 14 осіб винними у підробці документів, частина з яких була продана ісламістам, причетним до нападів в Парижі і Брюсселі.
13 підсудних були засуджені до різних тюремних термінів - від року до дев'яти років. Ще один чоловік був засуджений до громадських робіт, пише Бі-Бі-Сі.
За даними слідства, злочинна група виготовила і продала близько двох тисяч підроблених документів, у тому числі фальшиві паспорти громадян європейських країн.
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Тих, хто виготовляли фальшиві паспорти, не стали звинувачувати в злочинах, пов'язаних з тероризмом, так як підсудні не знали про наміри замовників підроблених документів.
За версією слідчих, документами, які продавала група, скористався також Салах Абдеслам - головний підозрюваний в організації вибухів і нападів на мирних громадян в Парижі в листопаді 2015 року.
Салах Абдеслам народився в Бельгії, але отримав французьке громадянство. Він не заперечує, що був у Парижі під час терактів, що забрали в листопаді 2015 року життя 130 осіб.