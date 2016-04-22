У Бельгії висунули звинувачення підозрюваному в терактах у Парижі

Йдеться про події 15 березня в одному з районів Брюсселя, коли поліція прибула обшукати, як вважали, порожнє помешкання підозрюваних у терактах і наразилася на обстріл, передає радіо "Свобода". Тоді зазнали легких поранень четверо працівників поліції, був застрелений підозрюваний родом із Алжиру, а на місці події знайшли відбитки пальців Абдеслама, який утік. Його затримали через кілька днів на іншій схованці.

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Крім того, поліція Бельгії допитує його і щодо ймовірних зв’язків із трьома нападниками-смертниками, які влаштували вибухи в аеропорту і в метро Брюсселя 22 березня, внаслідок яких загинули 32 людини.

Салах Абдеслам є головним підозрюваним у причетності до терористичних актів у Парижі 13 листопада 2015 року, внаслідок яких загинули 130 людей. Як очікують, найближчими тижнями його екстрадують до Франції, де тамтешні правоохоронці можуть звинуватити його в цій причетності.