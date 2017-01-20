Влада Мексики екстрадувала наркобарона-мільярдера в США

Цю інформацію підтвердила влада Мексики, передає Бі-Бі-Сі.

За даними мексиканських ЗМІ, наркобарон був помічений в аеропорту Сьюдад-Хуарес, звідки він імовірно повинен був вилетіти в США.

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Із запитом про экстрадицію Хоакіна Гусмана до влади Мексики звернулися два американських штати - Каліфорнія і Техас. Поки не повідомляється, куди саме буде доставлений Гусман.

Мексика погодилася екстрадувати наркоділка тільки після того, як прокуратура США пообіцяла, що до Гусмана не буде застосована смертна кара.

Гусман втік з мексиканської в'язниці влітку 2015 року через тунель і провів у бігах півроку. У січні минулого року його затримали.

Вперше Гусман був арештований в Гватемалі в 1993 році, а в 2001 році він втік з особливо охороняється в'язниці Пуенте-Гранде. 13 років він перебував на волі, заарештований.