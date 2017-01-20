Бойовики ІД відновили масові страти в амфітеатрі Пальміри - правозахисники

Про це повідомляють у сирійській моніторингової групи з прав людини, передає ZN.ua. За даними правозахисників, страти пройшли днями в римському театрі, а також за межами музею, в районі колишньої військової бази, яка використовувалася російськими військами.

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Серед жертв терористів - учителі, сирійські солдати, члени інших повстанських угруповань, які борються як проти Башара Асада, так і проти ісламістів.

На думку групи, масові вбивства свідчать про рішучість ісламістів наводити жах на населення і війська супротивника, незважаючи на поразки в Іраку.

Як повідомляв УНІАН, у грудні бойовики ІД знову увійшли в Пальміру після втечі звідти російських військових і сил Асада.