"Алеппо – важливіша тема": Путін прокоментував втечу російських військових з Пальміри

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо.

«Все, що відбувається в Пальмірі, - це результат неузгоджених дій між так званою міжнародною коаліцією, сирійською владою і Росією», - сказав Путін.

«Я вже багато разів говорив про те, що для того, щоб бути ефективними в боротьбі з терористами, потрібно об'єднувати зусилля», - додав президент РФ.

Він заявив, що «питання Пальміри - чисто символічне, що стосується військово-політичного значення, Алеппо - важливіша тема».

Путін підкреслив, що в Алеппо зараз відбувається те, про що досягнуто домовленостей з Туреччиною.

«Ми домовилися про те, що Туреччина надає всіляку допомогу у виведенні тих бойовиків, які будуть готові скласти в Алеппо зброю, перш за все, для збереження життя мирних громадян», - сказав Путін.

«Я дуже розраховую на те, що сирійській армії після безумовно успішних бойових дій в Алеппо вдасться закріпитися, а мирні громадяни зможуть перейти до нормального життя. Уже кілька тисяч осіб повернулися до своїх домівок, навіть напівзруйнованих», - заявив Путін.

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За його словами, наступний етап - досягнення домовленості про припинення вогню на території всієї Сирії.

Як повідомлялося, 10 грудня бойовики «Ісламської держави» знову увійшли до Пальміри після того, як сирійські збройні сили залишили місто. Пальміра була звільнена наприкінці березня сирійськими військами. До цього бойовики ІД утримували Пальміру протягом 10 місяців, зруйнувавши численні пам'ятки старовини.

12 грудня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що США не хочуть реально співпрацювати з Росією по Сирії, а така взаємодія дозволило б уникнути контратак терористів, як у Пальмірі.

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Також 12 грудня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро засудив Росію за «постійну брехню» щодо сирійського конфлікту.

«З одного боку, (в Москві) говорять: ми будемо вести переговори і домовимося про припинення вогню, а з іншого - що будемо продовжувати війну, і це - тотальна війна, щоб зберегти режим Башара Асада і взяти Алеппо, але якою ціною?» - заявив очільник французької дипломатії.

За його словами, Москва стверджує, що бореться з тероризмом, але концентрується на Алеппо, тоді як угруповання "Ісламська держава" знову захопило Пальміру.