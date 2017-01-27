Туреччина пригрозила відмовитися від договору з Євросоюзом про мігрантів

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У п'ятницю міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країна розглядає можливість відмовитися від домовленості з ЄС, у рамках якої мігранти, які незаконно перебувають в Грецію, переправляються в Туреччину.

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Нагадаємо, у четвер верховний суд Греції відмовив в екстрадиції восьми турецьких військових, які прибули в країну в липні минулого року відразу після того, як спроба перевороту в Туреччині провалилася.

Військові наполягають, що вони не мали відношення до організації перевороту, а також вважають, що їх життю може загрожувати небезпека у разі повернення в Туреччину.

Турецька влада намагається їх повернути, щоб вони могли постати перед судом. Після невдалої спроби перевороту в країні було заарештовано кілька тисяч людей.

Туреччина назвала рішення грецького суду політично вмотивованим. Влада Туреччини звинуватила Грецію в небажанні боротися з тероризмом.