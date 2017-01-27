Туреччина пригрозила відмовитися від договору з Євросоюзом про мігрантів
Туреччина погрожує відмовитися від угоди з ЄС про розміщення мігрантів через відмову суду Греції екстрадувати турецьких військових.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
У п'ятницю міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що країна розглядає можливість відмовитися від домовленості з ЄС, у рамках якої мігранти, які незаконно перебувають в Грецію, переправляються в Туреччину.
Читайте такожПрем'єр Нідерландів про мігрантів: ведіть себе пристойно або їдьте
Нагадаємо, у четвер верховний суд Греції відмовив в екстрадиції восьми турецьких військових, які прибули в країну в липні минулого року відразу після того, як спроба перевороту в Туреччині провалилася.
Військові наполягають, що вони не мали відношення до організації перевороту, а також вважають, що їх життю може загрожувати небезпека у разі повернення в Туреччину.
Турецька влада намагається їх повернути, щоб вони могли постати перед судом. Після невдалої спроби перевороту в країні було заарештовано кілька тисяч людей.
Туреччина назвала рішення грецького суду політично вмотивованим. Влада Туреччини звинуватила Грецію в небажанні боротися з тероризмом.