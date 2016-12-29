Іракські війська розпочали новий наступ у Мосулі - Reuters

Про повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в МВС Іраку.

"Наші війська в даний час просуваються вперед. У перші п'ять або 10 хвилин вони взяли 500 метрів. Тільки тепер вони починають стріляти," - сказав офіцер із сил швидкого реагування, елітного підрозділу МВС.

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Повідомляється, що наступ елітних спецпідрозділів проводиться в районі Інтісар, тоді як федеральна поліція та регулярні війська, передислоковані з південної околиці Мосула два тижні тому, повинні почати наступ в сусідньому районі.

Як повідомляв УНІАН, сили коаліції цього тижня розбомбили останній міст, що з’єднував східну і західну частини Мосула. Вони відвоювали частину східного Мосула, але бойовики угруповання «Ісламська держава» досі утримують західну частину міста.

Найбільше місто, з-поміж контрольованих ісламістами в Іраку та Сирії, було вперше захоплене бойовиками в червні 2014 року. Крім Мосула, екстремісти, також контролюють іракські міста Тель-Афар, Аль-Каїм і Аль-Хавіджа.