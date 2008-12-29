Як сприймати епоху Джорджа Буша?

Дружина нинішнього президента США Лора Буш не згодна з критиками, які стверджують, що правління її чоловіка стало провальним для країни. Про це вона заявила в одному з останніх своїх інтерв`ю як перша леді країни. "Я знаю, що це не так, і думаю, що людям, які вважають таким чином, просто не слід відповідати, - передає слова Л.Буш РосБізнесКонсалтинг. - Вважаю, історія розсудить, і ми побачимо все пізніше".

Зокрема, Л.Буш наголосила, що за час президентства її чоловіка США змогли повалити Саддама Хусейна, а мільйони людей в Афганістані й Іраку були звільнені від тиранічних режимів. Крім того, перша леді зазначила, що Дж.Бушу вдалося забезпечити безпеку США після терактів 11 вересня 2001 р. і більше не допустити подібних трагедій.