Координаційний розвідцентр розташується на кордоні Афганістану

Координаційний військовий міжвідомчий центр, який займатиметься збором розвідувальної інформації, буде створений найближчим часом в афганській східній провінції Нангархар, повідомив журналістам представник військово-морських сил США капітан Кевін Келлаган (Kevin Callahan).

За словами американського військового, таке рішення було ухвалене в п`ятницю на засіданні тристоронньої військової комісії, в якій взяли участь командувач військами НАТО і ISAF в Афганістані генерал Маккірнан, начальник Генерального штабу афганської національної армії Мохаммад Бісмілла Хан і начальник штабу армії Пакистану Ашфак Парвіз Кайяні.

Розвідцентр "Хайбер" буде розташований на території Афганістану в районі Лвара, повідомив військовий.

"Головною метою створення координаційного прикордонного розвідцентру є нейтралізація диверсійної активності на афгансько-пакистанському кордоні, що потребуватиме зусиль усіх трьох сторін", - заявив Келлаган.

За даними військового, незабаром на схід Афганістану прибуде свіже підкріплення, що складається з підрозділів американської армії.

На зустрічі представники тристоронньої комісії сторони підписали "Угоду про взаємодію", яка впорядковує регламент подібних зустрічей і їх порядок денний.

РІА “Новости”