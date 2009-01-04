МВС Грузії заперечує перекидання військ до абхазького кордону

Грузія заперечує перекидання своїх військ до кордону з Абхазією, заявив офіційний представник МВС Грузії Шота Утіашвілі в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" в неділю.

"Ніякого перекидання військ до кордонів з Абхазією Грузія не проводить", - сказав він, коментуючи ті, інформацію в ЗМІ про те, що Тбілісі приховано стягує свої війська в прикордонні з Абхазією райони.

За його словами, грузинська сторона проінформувала громадськість про обстріл у неділю вранці грузинських позицій з боку абхазького села Пічорі.

"На щастя, потерпілих немає. Це стає тенденцією, коли наші війська, наші позиції і наше населення обстрілюються з території, контрольованої російськими військами. Ніяких військ у відповідь Грузія стягувати не збирається", - підсумував Утіашвілі.

Натомість у Сухумі спростовують слова Утіашвілі. Як заявив міністр закордонних справ Абхазії Сергій Шамба, абхазькі спостерігачі фіксують перекидання грузинських військ до кордону з Абхазією. "Це факт, це підтверджено, і спостерігачі все це бачать і знають", - сказав Шамба в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

Дипломат також спростував заяви МВС Грузії про те, що з боку абхазького села Пічорі в неділю вранці був відкритий вогонь по поліцейському посту біля грузинського села Ганмухурі Зугдідського району.

"Ніякої стрільби з нашого боку немає", - заявив він.

РІА "Новости"