Тбілісі: відновити подачу газу до Південної Осетії неможливо

Міністр енергетики Грузії Олександр Хетагурі заявив, що відновлення подачі природного газу до Південної Осетії неможливе через пошкодження газопроводу під час бойових дій у серпні 2008 р. "Газопровід був пошкоджений в кількох місцях, проведення реабілітаційних робіт в серпні було небезпечним. В останній період ми змогли виправити пошкодження у всіх місцях окрім одного, до цього місця ми як і раніше не можемо підійти", - сказав журналістам О.Хетагурі, додавши, що ця ділянка контролюється російською стороною.

Крім того, до військових дій постачання природного газу до Південної Осетії здійснювала компанія "Ітера-Грузія". Вона не може відновити газопостачання регіону, оскільки компанії не надано право на роботу в Південній Осетії. Згідно з грузинським законом "Про окуповані території", діяльність економічного характеру дозволена тільки за спеціальним дозволом уряду Грузії.

Наприкінці листопада 2008 р. уряд Грузії дозволив вести підприємницьку діяльність на окупованих територіях 27 компаніям, серед яких "Інгурі ГЕС", "Кодорі ГЕС", Нафтогазова корпорація Грузії, "Енерго-Про Джорджіа", "Теласі".

Зі свого боку МЗС Росії заявляє, що південоосетинська газова гілка перебуває в повному порядку. Російська сторона пропонувала «попри відсутність дипломатичних відносин з Грузією, сприяти Тбілісі у відновленні газопроводу і розмінуванні необхідних територій. Проте на ці конструктивні пропозиції, спрямовані на швидке розв`язання гострої гуманітарної проблеми в Південній Осетії, була відповіддю лише вимога допустити якихось міжнародних експертів до Південної Осетії».

Як наголошується в повідомленні департаменту МЗС РФ, населення Республіки Південна Осетія вже четвертий місяць в суворих зимових умовах вимушене фактично виживати за відсутності основного сировинного джерела тепла і енергії.

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