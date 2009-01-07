ЄС не давав згоди на будівництво "Північного потоку"

Глава МЗС Естонії Урмас Пает спростував твердження колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, що всі країни ЄС дали свою згоду на будівництво газопроводу Nord Stream і готові підтримати проект, повідомила прес-служба естонського МЗС.

"Країни ЄС не могли навіть теоретично дати згоду на прокладку російсько-німецького газопроводу Nord Stream, оскільки досі не проведена оцінка впливу будівництва на довкілля", - заявив Пает, коментуючи твердження Шредера, що всі країни ЄС вже погодилися на здійснення цього проекту і тепер відповідальністю кожного члена ЄС є підтримка цієї позиції. Про це Шредер як голова комітету акціонерів компанії-оператора проекту Nord Stream AG повідомив на зустрічі з прем`єром РФ Володимиром Путіним.

Пает пояснив, що всі країни ЄС, через які має пройти трубопровід, бажають одержати оцінку впливу будівництва і управління на довкілля. За словами голови МЗС Естонії, остаточне рішення буде ухвалене тільки після отримання подібної оцінки.

Голова естонського МЗС вважає, що Росія і "Газпром" можуть використовувати нинішню кризову ситуацію з постачаннями російського газу європейським споживачам, намагаючись переконати Європу, що транзитним країнам довіряти не можна.

Він закликав ЄС до пошуків альтернатив у питанні постачань газу.

Сьогоднішня ситуація навколо транзиту російського газу через територію України актуалізує завдання будівництва газопроводу Nord Stream ("Північний потік"), який пройде дном Балтійського моря, заявив у середу Володимир Путін.

РІА "Новости"