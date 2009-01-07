ЄС не давав згоди на будівництво "Північного потоку"
Пояснює МЗС Естонії
Глава МЗС Естонії Урмас Пает спростував твердження колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, що всі країни ЄС дали свою згоду на будівництво газопроводу Nord Stream і готові підтримати проект, повідомила прес-служба естонського МЗС.
"Країни ЄС не могли навіть теоретично дати згоду на прокладку російсько-німецького газопроводу Nord Stream, оскільки досі не проведена оцінка впливу будівництва на довкілля", - заявив Пает, коментуючи твердження Шредера, що всі країни ЄС вже погодилися на здійснення цього проекту і тепер відповідальністю кожного члена ЄС є підтримка цієї позиції. Про це Шредер як голова комітету акціонерів компанії-оператора проекту Nord Stream AG повідомив на зустрічі з прем`єром РФ Володимиром Путіним.
Пает пояснив, що всі країни ЄС, через які має пройти трубопровід, бажають одержати оцінку впливу будівництва і управління на довкілля. За словами голови МЗС Естонії, остаточне рішення буде ухвалене тільки після отримання подібної оцінки.
Голова естонського МЗС вважає, що Росія і "Газпром" можуть використовувати нинішню кризову ситуацію з постачаннями російського газу європейським споживачам, намагаючись переконати Європу, що транзитним країнам довіряти не можна.
Він закликав ЄС до пошуків альтернатив у питанні постачань газу.
Сьогоднішня ситуація навколо транзиту російського газу через територію України актуалізує завдання будівництва газопроводу Nord Stream ("Північний потік"), який пройде дном Балтійського моря, заявив у середу Володимир Путін.