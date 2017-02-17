У Сеулі суд заарештував віце-президента компанії Samsung

Про це повідомляє "Новое время", посилаючись Reuters.

У той же час південнокорейський суд відхилив запит на арешт президента компанії Samsung Electronics Сан Джин Пака.

Згідно з повідомленням, у вівторок прокуратура Південної Кореї запросила ордер на арешт Лі Чже Ена і Сан Джин Пака, підозрюваних у справі про корупцію в оточенні відстороненого від посади президента країни Пак Кин Хе.

Перший запит ордера на арешт Лі Чже Ена, спрямований в південнокорейський суд в січні, був відхилений. За версією слідства, саме Лі Чже Ен приймав рішення про надання фінансової підтримки Чхве Сун Силь - близькій подрузі президента країни Пак Кин Хе - в обмін на різні поступки з боку влади для більш ефективного ведення бізнесу.

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Зокрема, корпорація перерахувала понад $18 млн на рахунки зареєстрованої в Німеччині фірми, що належить Чхве Сун Силь і її дочки, за нібито надані цією компанією консультаційні послуги, а також направляла великі кошти у створені Чхве Сун Силь недержавні фонди.

На думку слідчих, натомість Samsung була надана підтримка у здійсненні злиття низки її філій, головним утримувачем акцій яких був державний пенсійний фонд.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Південної Кореї знову допитала віце-президента корпорації Samsung Лі Чже Ена, підозрюваного у хабарництві у зв'язку з корупційним скандалом, який розгорівся в країні.